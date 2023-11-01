В России запустили «арктическую ипотеку» под 2 процента

Льготные условия по «арктической ипотеке» стали доступны с 1 ноября

С 1 ноября для некоторых россиян начала действовать «арктическая ипотека». Согласно ее условиям, на приобретение жилья в Арктической зоне можно взять кредит по ставке 2 процента годовых, напоминает газета «Известия».

Получить кредит под низкий процент смогут только определенные категории граждан: молодые семьи с супругами не старше 35 лет, проработавшие в Арктической зоне не менее пяти лет врачи и учителя, переехавшие на Дальний Восток с Украины вынужденные переселенцы. Предполагается, что программа будет действовать до 2030 года.

Как говорил научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра арктических исследований Валерий Журавель, льготная ипотека для жителей Арктической зоны может снизить отток россиян из северных регионов. По его словам, в регионах Арктической зоны действительно существует тенденция к оттоку населения. «Тяжелые условия жизни, работы, проблемы с медобслуживанием — все это накладывает отпечаток. Льготная ипотека будет положительным толчком для улучшения жилищных условий местных жителей», — считает Журавель.