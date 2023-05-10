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18:22, 10 мая 202369-я параллель

Назван способ снизить отток россиян из Арктики

Политолог Журавель заявил, что льготная ипотека может снизить отток населения из Арктики

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Льготная ипотека для жителей Арктической зоны может снизить отток россиян из северных регионов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра арктических исследований Валерий Журавель в беседе с НСН.

По его словам, в регионах Арктической зоны действительно существует тенденция к оттоку населения. «Тяжелые условия жизни, работы, проблемы с медобслуживанием — все это накладывает отпечаток. Льготная ипотека будет положительным толчком для улучшения жилищных условий местных жителей», — считает Журавель.

Политолог также не исключил, что льготная ипотека привлечет в северные регионы новых жителей.

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Ранее сообщалось, что вице-премьер России Юрий Трутнев поручил Минфину, Минстрою и Минвостокразвития запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны, в которую включены Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также Красноярский край.

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Константин Лысяков
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