Назван способ снизить отток россиян из Арктики

Политолог Журавель заявил, что льготная ипотека может снизить отток населения из Арктики

Льготная ипотека для жителей Арктической зоны может снизить отток россиян из северных регионов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра арктических исследований Валерий Журавель в беседе с НСН.

По его словам, в регионах Арктической зоны действительно существует тенденция к оттоку населения. «Тяжелые условия жизни, работы, проблемы с медобслуживанием — все это накладывает отпечаток. Льготная ипотека будет положительным толчком для улучшения жилищных условий местных жителей», — считает Журавель.

Политолог также не исключил, что льготная ипотека привлечет в северные регионы новых жителей.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Юрий Трутнев поручил Минфину, Минстрою и Минвостокразвития запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны, в которую включены Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также Красноярский край.