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20:29, 1 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе остановили грузовик с контрафактным табаком

В Северной Осетии остановили грузовик с контрафактным табаком на 18 млн рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Северной Осетии остановили грузовик с контрафактным табаком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина вез немаркированные сигареты из Армении, однако на контрольно-пропускном пункте его машину осмотрели. Экспертиза показала, что в грузовике было товара на 18 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Калининградской области полиция изъяла более 550 килограммов янтаря-сырца.

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      Екатерина Кашурникова
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