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В российском регионе остановили грузовик с контрафактным табаком
В Северной Осетии остановили грузовик с контрафактным табаком на 18 млн рублей
В Северной Осетии остановили грузовик с контрафактным табаком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, мужчина вез немаркированные сигареты из Армении, однако на контрольно-пропускном пункте его машину осмотрели. Экспертиза показала, что в грузовике было товара на 18 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Калининградской области полиция изъяла более 550 килограммов янтаря-сырца.