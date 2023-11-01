В российском регионе остановили грузовик с контрафактным табаком

В Северной Осетии остановили грузовик с контрафактным табаком на 18 млн рублей

В Северной Осетии остановили грузовик с контрафактным табаком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина вез немаркированные сигареты из Армении, однако на контрольно-пропускном пункте его машину осмотрели. Экспертиза показала, что в грузовике было товара на 18 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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