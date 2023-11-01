В российской квартире нашли ДНК причастного к расправе над пенсионерами

В Екатеринбурге после расправы над пенсионерами нашли ДНК вероятного преступника

В Екатеринбурге в квартире пенсионеров нашли ДНК предполагаемого преступника. Об этом сообщает E1.Ru.

По данным издания, ДНК совпала с ДНК майора, которого ранее нашли с тремя пулевыми ранениями из своего табельного оружия. Таким образом, следствие получило подтверждение версии о причастности участкового к расправе над пожилой парой. Отмечается, что из их дома пропали семь миллионов рублей, а полицейский знал о наличии такой суммы. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и ищут пропавшие миллионы.

В Следственном комитете России информацию о совпадении ДНК опровергают.

Ранее стало известно, что российского полицейского нашли с пулевыми ранениями. Мужчину обнаружили в трех кварталах от места, где незадолго до этого расправились с двумя пенсионерами. Полицейский расследовал это преступление. В частности, он опрашивал родственников потерпевших.