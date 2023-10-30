Российского полицейского нашли с пулевыми ранениями

В Екатеринбурге застрелили полицейского, расследовавшего убийство пенсионеров

В Екатеринбурге нашли полицейского с тремя пулевыми ранениями, сообщает Telegram-канал 112.

Мужчину обнаружили в трех кварталах от места, где незадолго до этого расправились с двумя пенсионерами. Полицейский расследовал это преступление. В частности, он опрашивал родственников потерпевших. Тех подозревали в причастности к расправе ради кражи семи миллионов рублей.

Основной версии о том, что произошло с полицейским, пока нет.

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли уголовное дело о заказной расправе над мужчиной, которого нашли обезглавленным и привязанным к саням-волокушам в реке Брянской области.