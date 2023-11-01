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11:04, 1 ноября 2023Россия

В российскую школу взяли учителем участника СВО с тяжелой контузией

Губернатор Кобзев: в иркутскую школу взяли учителем участника СВО с контузией

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Участника специальной военной операции (СВО) с тяжелой контузией взяли учителем иностранного языка в одну из школ в Иркутской области. О трудоустройстве мужчины отчитался губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Кобзев прикрепил к посту сюжет о жителе села Хомутово Руслане Воронове. До начала боевых действий молодой человек тоже работал в школе. Он добровольно решил отправиться в зону спецоперации и в июле получил ранение.

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Сейчас россиянин перевелся в другую школу и снова стал учить детей иностранному языку. Воронов рассказал, что после СВО работать непросто, однако учащиеся стараются ему помогать.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе семью участника спецоперации захотели выселить из единственного жилья.

Адвокат семьи рассказала, что она пытается прийти к соглашению с администрацией.

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      Анна Щербакова
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