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10:36, 3 октября 2023Россия

Семью участника СВО захотели выселить из единственного жилья

В ХМАО семью участника спецоперации захотели выселить из единственного жилья

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) семью участника специальной военной операции (СВО) захотели выселить из единственного жилья. О поданном к семье военнослужащего иске сообщает Ura.ru.

Администрация города Мегиона требует от членов семьи россиянина освободить муниципальную квартиру, потому что они не зарегистрировались в ней. По словам отца участника СВО, ранее он написал заявление, в котором просил прописать семью на занимаемой жилплощади, на что получил отказ.

По словам мужчины, он живет в квартире с 1994 года. «У нас нет другого жилья, кроме этой однокомнатной квартиры», — подчеркнул горожанин. Он опасается, что по возвращении из зоны боевых действий его сыну негде будет остановиться.

Адвокат семьи рассказала, что она пытается прийти к соглашению с администрацией. Городские власти на момент подачи искового заявления не знали, что в квартире проживал участник спецоперации, пояснила она.

Ранее власти Екатеринбурга решили выселить семью участника СВО из служебного жилья. Иск о выселении из служебной «двушки» будущий кавалер ордена Мужества получил еще в 2022 году. Копию документа офицеру прислали прямо в воинскую часть.

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    Алан Босиков
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