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00:02, 2 ноября 2023Мир

В США арестовали нескольких россиян

США арестовали четверо россиян и вменили экспорт товаров двойного назначения

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Власти Соединенных Штатов арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что задержанных осудили за незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, которые связаны с российскими военными. Объем товаров оценивается в семь миллионов долларов.

Ранее на демонстрации против помощи Украины в Капитолии американская полиция арестовала 89-летнюю пацифистку Джоан Николсон. Всего было задержано более 11 протестующих. Сначала демонстранты собрались у входа в офис сенатора Берни Сандерса. Однако затем они также осадили кабинет Элизабет Уоррен.

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      Юлия Мискевич
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