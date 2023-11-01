В США арестовали нескольких россиян

США арестовали четверо россиян и вменили экспорт товаров двойного назначения

Власти Соединенных Штатов арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что задержанных осудили за незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, которые связаны с российскими военными. Объем товаров оценивается в семь миллионов долларов.

Ранее на демонстрации против помощи Украины в Капитолии американская полиция арестовала 89-летнюю пацифистку Джоан Николсон. Всего было задержано более 11 протестующих. Сначала демонстранты собрались у входа в офис сенатора Берни Сандерса. Однако затем они также осадили кабинет Элизабет Уоррен.