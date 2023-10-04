В США арестовали 89-летнюю пацифистку на акции против помощи Украине

Полиция арестовала 89-летнюю пацифистку на акции у Капитолия против помощи ВСУ

На демонстрации против помощи Украины около Капитолия американская полиция арестовала 89-летнюю пацифистку Джоан Николсон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все сенаторы и все конгрессмены, то, что они делают – это все из-за денег, денег, денег», — заявила женщина. Всего было задержано более 11 протестующих. Участники акции требовали от Вашингтона прекратить прекратить подпитку конфликта поставками вооружений. По данным агентства, сначала демонстранты собрались у входа в офис сенатора Берни Сандерса. Однако затем они также осадили кабинет Элизабет Уоррен.

Ранее бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что большинство членов Конгресса США выступают за оказание помощи Украине. Как считает экс-госсекретарь, идеологический и партийно-политический раскол нужно просто пережить.