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12:31, 1 ноября 2023Мир

В США предрекли потерю Украиной еще больших территорий

Экс-разведчик Риттер: Украина лишится еще 30 процентов территорий

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Украина потеряет еще больше территорий, если российско-украинский конфликт не закончат на приемлемых для России условиях. Об этом в эфире подкаста Ask the Inspector заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

«Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может лишиться еще 20-30 процентов своих земель», — предрек эксперт.

Он также отметил, что в ходе специальной операции Российская армия четко выполняет все поставленные президентом России Владимиром Путиным цели, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) и киевские власти находятся на грани коллапса. «В итоге не будет ни Украины в ее нынешнем виде, ни правительства [Владимира] Зеленского, и никаких бандеровцев у власти», — резюмировал бывший разведчик.

Ранее Риттер раскрыл секретное задание западных СМИ по конфликту на Украине. По его словам, изданиям поручили подготовить общественность к поражению ВСУ и тем самым снять ответственность за провал с западных стран.

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      Дарья Балацкая
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