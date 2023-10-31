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01:44, 31 октября 2023Мир

В США раскрыли секретное указание по Украине

Риттер: западным СМИ поручили подготовить общественность к поражению Украины

Фото: Unsplash

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер рассказал, какое указание получили западные СМИ в контексте ситуации на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер раскрыл секретное указание по Украине и подчеркнул, что западным СМИ поручили подготовить общественность к поражению Вооруженных сил страны (ВСУ). По его словам, журналисты стремятся подать эти обстоятельства таким образом, чтобы снять вину в происходящем с Запада.

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«Они [СМИ] намерены придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой», — отметил он.

Экс-разведчик добавил, что у Киева изначально не было шансов на победу в конфликте с Москвой. Теперь на СМИ возложили задачу «защитить своего политического хозяина».

Ранее Риттер назвал российское оружие, опасное для ВСУ. По его мнению, дроны «Ланцет» являются серьезной угрозой для украинских военных.

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      Марина Совина
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