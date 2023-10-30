Экс-разведчик США Риттер назвал дроны «Ланцет» серьезной угрозой для ВСУ

Бывший разведчик американских Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне военных действий. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер подчеркнул, что российские военные «заполонили украинский театр военных действий» беспилотниками. Он напомнил, что новые «Ланцеты» обладают еще большей дальностью действия. Американский экс-разведчик добавил, что на данный момент ВСУ не могут ничего доставить на передовую.

Эксперт добавил, что «Ланцеты» осложняют положение ВСУ, поскольку не позволяют наносить им серьезный урон.

Ранее обозреватель издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг назвал дроны-камикадзе «Ланцет» самым эффективным оружием России в зоне спецоперации. Он указал, что они уничтожают дорогостоящую технику ВСУ. Журналист также обратил внимание на их эффективность в борьбе с артиллерией и системами противовоздушной обороны.