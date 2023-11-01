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03:12, 1 ноября 2023Мир

В США раскрыли ужасную правду об Украине и США

Полковник Макгрегор: США не позволят закончиться конфликту на Украине

Фото: Reuters

США не позволят закончиться конфликту на Украине. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.

«Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так», — высказался эксперт. Он также подчеркнул, что, по его мнению, правда заключается в том, что на Украине нет ничего, кроме коррупции и криминала. Также Макгрегор отметил, что лишь немногие на Западе готовы признать это, но прослеживается тенденция к изменению этой ситуации.

Ранее Макгрегор заявил, что Россия не представляет угрозы для Восточной Европы, поэтому разворачивание новых сил НАТО в регионе не имеет смысла. При этом он отметил, что военная мощь США несопоставима с теми силами, которыми Вашингтон располагал тридцать лет назад, подчеркнув снижение обороноспособности.

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      Екатерина Подвигина
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