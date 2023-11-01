В США высмеяли американских солдат

Журналист Моррис: военные США медленные и находятся в плохой физической форме

США готовятся к войне с рядом стран, но их солдаты растеряли физическую форму и не готовы к боевым действиям. Такое мнение высказали ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис.

Они отметили, что больше половины молодых американцев оказываются непригодны для армии из-за лишнего веса, наркотической зависимости, наличия судимости и недостаточной образованности. При этом, по словам ведущих, власти США намерены вступить в конфликт на Ближнем Востоке, а также стремятся к конфронтации с Россией и Китаем. «Бойтесь наших солдат — они самые суровые... А нет, отставить. Какие они у нас, получается — самые медленные? Ну, или самые толстые в мире», — сыронизировал Моррис.

Ранее комиссия при Конгрессе США в своем докладе призвала Белый дом укреплять обороноспособность страны и готовиться к возможной одновременной войне с Россией и Китаем. По мнению авторов документа, последние годы поведение обеих стран вызывает беспокойство.