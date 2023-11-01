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13:42, 1 ноября 2023Ценности

Внешность Виктории Бони после пластики возмутила фанатов

Фото: @luxury__photographer / @victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня показала внешность после пластической операции и возмутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость разместила серию фото, на которых она предстала в черном облегающем платье длины мини и перчатках. Ее образ дополнили сияющий ободок и макияж в хеллоуинском стиле. «Очень символично, что сегодня я из тыквы превращаюсь в принцессу. Мне было сложно решиться снять очки! Честно! Но благодаря такому макияжу я чувствую себя комфортно», — подписала Боня пост.

Поклонников не устроил результат хирургического вмешательства. «А что изменилось? Какая была, такая и осталась», «Фотошопом как можно понять, что изменилось? Можно сказать только одно, если продолжаете фотошопить, значит, смысла в операции не было», «А интриги-то было. Ничего не поменялось», «С фильтрами непонятно, какая Вика на самом деле. Смысл спрашивать мнение, если мы все равно не видим реальность», «Вместо очков будет макияж, чтобы скрыть неудачную операцию», — высказывались они.

В июле экс-ведущая «Дома-2» решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом модели Беллы Хадид Чиа Чи Као инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов. Она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов.

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      Карина Черных
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