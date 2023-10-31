Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:26, 31 октября 2023Ценности

Виктория Боня впервые показала лицо после пластики

Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис видео, на котором продемонстрировала свой образ на Хеллоуин. На размещенных кадрах знаменитость запечатлела себя в платье с глубоким декольте. Ее внешний вид дополнили сияющая тиара на голове, макияж в стиле smoky eyes и очки, украшенные стразами.

«Ребята, Хеллоуин — это тот самый день, когда я наконец-то могу показывать свое лицо, потому что только в таком образе я себе нравлюсь. Ну что, не ожидали?» — поинтересовалась телезвезда у подписчиков, приспустив со своего лица очки.

В июле экс-ведущая «Дома-2» решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом модели Беллы Хадид Чиа Чи Као инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов. Она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на задержание российского миллиардера Кузьмичева во Франции. Кто он и как заработал свое состояние?

      Звезда «Аншлага» ответила на слухи о своей пропаже

      В Винницкой области объявили режим ЧС из-за гепатита

      В США заявили о поддержке продолжения Израилем боевых действий

      Назван правильный способ остановки носового кровотечения

      Туристка бесследно исчезла в океане после селфи с мужем

      Священник посоветовал россиянкам рожать от насильников

      Билли Айлиш показала откровенное декольте на фото

      Россия нашла новый способ поддержать рубль

      Власти назвали предварительную сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости