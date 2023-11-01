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09:26, 1 ноября 2023Забота о себе

Врач предупредил о последствиях привычки ходить в туалет с телефоном

Врач Салхаб: привычка брать в туалет телефон может привести к геморрою

Фото: Mark Stuckey / Unsplash

Привычка брать телефон в туалет может привести к проблемам со здоровьем, считает врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб. О том, к каким последствиям приводит использование гаджетов во время испражнения, пишет The Daily Mirror.

Салхаб отметил, что читая новости или играя в телефоне, человек проводит больше времени на унитазе. По его словам, такая привычка усиливает давление на прямую кишку, что постепенно приводит к развитию геморроя или трещин ануса.

Кроме того, врач предупредил, что ходить в туалет с гаджетами не рекомендуется из соображений гигиены. Он объяснил, что на поверхности устройства остаются патогенные бактерии, и, если руки моют с мылом после посещения туалета, то продезинфицировать гаджеты часто забывают.

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Чтобы желание взять с собой телефон не возникало, Салхаб рекомендовал наладить пищеварение. Для этого, по его мнению, в первую очередь в рацион необходимо включить много клетчатки. Особенно полезными при запорах он назвал киви, драконий фрукт, яблоки, груши, чернослив, а также продукты с высоким содержанием витамина С. Кроме того, он рекомендовал пить больше жидкости в течение дня.

Ранее врач-физиотерапевт Элизабет Акинджилар назвала частые ошибки, которые люди совершают при походе в туалет. По ее мнению, бесполезно и вредно сильно напрягаться при запорах.

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      Екатерина Улитина
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