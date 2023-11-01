Врач рассказала о настоящих последствиях хождения без шапки в мороз

Терапевт Агаева развеяла миф о заболевании менингитом из-за хождения без шапки

В холод без шапки нельзя заболеть менингитом, но можно получить другие проблемы со здоровьем, рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. О настоящих последствиях хождения без шапки в мороз она сообщила «Ленте.ру».

По словам врача, опасность заболеть менингитом, если переохладить голову, — это миф. «Менингит — воспалительное заболевание оболочек головного мозга, которое вызывают менингококк и некоторые вирусы. Заразиться им можно воздушно-капельным путем, например, при контакте с заболевшим человеком. Менингит, как и многие другие инфекционные болезни, можно профилактировать только с помощью вакцинации», — объяснила врач.

То же, продолжила Агаева, относится и к простуде и гриппу, которыми можно заболеть можно только при контакте с зараженным. «Аналогичная ситуация с отитом — воспалительным заболеванием уха. Главная причина возникновения болезни — бактериальная, грибковая или вирусная инфекция. Часто отит является осложнением другого инфекционного заболевания, например, ангины или гайморита», — сказала терапевт.

В холодное время года люди чаще болеют, объяснила она, потому что реже проветривают помещения, меньше времени проводят на свежем воздухе. Риск заражения различными респитаторными заболеваниями увеличивается в местах скопления людей — например, в транспорте или торговых центрах. Однако выходить на улицу без шапки, предупредила врач, нельзя все равно — можно обморозиться.

Однако длительное нахождение на холоде без шапки все-таки может навредить здоровью — человек рискует переохладиться и даже получить обморожение ушей. При переохлаждении температура тела опускается ниже 35°С. Это негативно сказывается на работе всего организма. А обморожение представляет собой повреждение части тела под воздействием низких температур, вплоть до отмирания тканей. Поэтому в холодную погоду стоит не только носить шапку, но и в принципе одеваться теплее Анастасия Агаева врач-терапевт

Строгих рекомендаций, добавила Агаева, когда необходимо надевать головной убор, не существует. «Главный ориентир — это собственный комфорт, потому что люди переносят изменения температуры воздуха по-разному», — заключила она.

Ранее терапевт Игорь Видяскин назвал правильный способ останавливать носовое кровотечение. Он порекомендовал наложить холодный компресс на область переносицы и заднюю поверхность шеи, использовав для этого тканевую салфетку, смоченную в ледяной воде, или лед, завернутый в ткань.

