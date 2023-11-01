Российский военный рассказал о 20-минутном бое за опорный пункт ВСУ

Российские мотострелки захватили опорный пункт ВСУ на угледарском направлении

Мотострелки группировки «Восток» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении. В результате операции в плен попали четверо украинских военнослужащих, рассказал командир мотострелковой роты с позывным Чех, передает ТАСС

Бойцы Вооруженных сил России зашли на позицию, на которой находились 10 бойцов противника. Бой занял 20 минут. «В итоге мы взяли четверых пленных, один из них командир отделения», — сказал Чех.

По его словам, операцию готовили несколько дней. Одна группа шла на противника в лоб, вторая заползала и зачищала позицию при координации операторов беспилотников (БПЛА), контролировавших процесс.

Ранее российские военнослужащие уничтожили ударом дрона «Ланцет» британский зенитно-ракетный комплекс Stormer на южнодонецком направлении в районе Елизаветовки.