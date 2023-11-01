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05:45, 1 ноября 2023Бывший СССР

Российский дрон «Ланцет» уничтожил британский ЗРК Stormer

Минобороны: группировка «Восток» уничтожила «Ланцетом» британский ЗРК Stormer

Фото: Stringer / Reuters

Российские военнослужащие на южнодонецком направлении уничтожили дроном «Ланцет» британский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stormer в районе Елизаветовки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Кроме того, артиллерия уничтожила две боевые бронированные машины в Новоочереватом.

Также Чехов рассказал, что российские военные сорвали восемь попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг назвал дроны «Ланцет» самым эффективным оружием Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО).

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