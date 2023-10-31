Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: войска сорвали попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, войска при поддержке артиллерии помешали ротации противника на позициях возле Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Как заявил Чехов, живая сила и техника ВСУ уничтожены. Сколько именно погибло солдат и сожжено автомобилей, не уточняется.

При этом Чехов отдельно остановился на бое у Старомайорского. Там противник потерял убитыми до 160 человек, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток».