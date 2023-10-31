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05:16, 1 ноября 2023Россия

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: войска сорвали попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, войска при поддержке артиллерии помешали ротации противника на позициях возле Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Как заявил Чехов, живая сила и техника ВСУ уничтожены. Сколько именно погибло солдат и сожжено автомобилей, не уточняется.

При этом Чехов отдельно остановился на бое у Старомайорского. Там противник потерял убитыми до 160 человек, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток».

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      Марина Совина
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