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05:17, 1 ноября 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили до 160 украинских солдат в ДНР

ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 военных ВСУ около Старомайорского

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные уничтожили по меньшей мере 160 украинских солдат в районе населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по местам скопления живой силы противника. По словам Чехова, украинская армия также лишилась автомобильной техники.

Ранее глава пресс-центра группировки рассказал о срыве попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.

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      Марина Совина
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