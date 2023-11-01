Российские военные уничтожили до 160 украинских солдат в ДНР

ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 военных ВСУ около Старомайорского

Российские военные уничтожили по меньшей мере 160 украинских солдат в районе населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по местам скопления живой силы противника. По словам Чехова, украинская армия также лишилась автомобильной техники.

Ранее глава пресс-центра группировки рассказал о срыве попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.