Встречавшаяся с пенсионером ради денег женщина столкнулась с внезапной проблемой

Молодая американка рассказала, что решила встречаться с обеспеченным пенсионером ради его денег, однако столкнулась с внезапной проблемой. На историю 30-летней Кэрри, которую та рассказала на шоу «Люби, не суди», обратило внимание издание Mirror.

По словам Кэрри, она познакомилась с 63-летним Рэнди в дейтинговом приложении. «Сначала я хотела выдоить его досуха и исчезнуть», — призналась она, добавив, что находилась в сложной финансовой ситуации. Однако, когда они все-таки встретились, Кэрри неожиданно для себя влюбилась. «Он сказал: "Составь список своих проблем, и мы решим их одну за другой. Дай мне год, и я изменю твою жизнь"», — вспомнила женщина слова, которые изменили ее отношение к Рэнди.

Сам мужчина не верит, что Кэрри встречается с ним из-за денег, однако их окружение и подписчики в социальных сетях часто критикуют пару — девушке указывают, что избранник похож на ее деда, а не партнера, и предупреждают, что его может не стать гораздо раньше, чем ее. «Но когда влюбляешься, принимаешь человека таким, какой он есть, не глядя на его богатства», — заверила Кэрри.

Ранее секс-коуч Дейдре Сандерс дала совет желающим развестись из-за неожиданно нахлынувших чувств. По ее словам, стремительный развод, спровоцированный внезапной влюбленностью в другого человека, и такой же внезапный союз с новым возлюбленным будут иметь катастрофические последствия.