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20:30, 31 октября 2023Забота о себе

Решившему развестись с неработающей женой-транжирой мужчине дали совет

Фото: Johan Mouchet / Unsplash

Стремительный развод, спровоцированный внезапной влюбленностью в другого человека, и такой же внезапный союз с новым возлюбленным будут иметь катастрофические последствия, считает секс-коуч Дейдре Сандерс. Ее совет для желающих развестись из-за неожиданно нахлынувших чувств публикует The Sun.

За помощью к Сандерс обратился 43-летний читатель, который внезапно понял, что не любит свою жену и хочет развестись. По его словам, осознание произошло после нескольких романтических встреч с женщиной, в которую он был влюблен в юности. Мужчина утверждает, что причиной развода является не только новый роман, но и характер супруги — она не работает, но хочет только лучшее и постоянно тратит деньги. «У меня две дочери, и я вижу, как на них влияет поведение матери», — пожаловался на супругу-транжиру мужчина.

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В ответ на письмо Сандерс указала, что спешка с разводом и новым браком будет иметь катастрофические последствия, в первую очередь для детей. Вместо того чтобы принимать поспешные решения, она посоветовала на время отдалиться от любовницы и разобраться в отношениях с женой. По мнению Сандерс, не лишним будет обратиться к психологу или психотерапевту. «Если вы в итоге решите уйти и ваша возлюбленная вас дождется, то не торопитесь делать ей предложение, сначала сблизитесь с ней и узнайте ее получше», — дала совет Сандерс.

Ранее Дейдра Сандерс объяснила женщине причину, по которой ее любовник исчез и не объяснился. По словам Сандерс, причиной является его желание помириться с женой и сохранить брак.

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      Екатерина Улитина
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