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18:25, 27 октября 2023Забота о себе

Женщине объяснили причину внезапной пропажи любовника после пяти лет отношений

Фото: Ben White / Unsplash

Если мужчина не выходит на связь и заблокировал все контакты, то отношения с ним закончены и нужно двигаться дальше, считает секс-коуч Дейдре Сандерс. Ее совет брошенной любовнице публикует The Sun.

За советом к Сандерс обратилась 39-летняя читательница, которая была шокирована внезапным исчезновением любовника после пятилетних отношений с ним. Женщина уточнила, что они оба были в браке, но собирались развестись. «Мы влюбились друг в друга по уши, и я искренне верила, что между нами что-то настоящее. До того дня, пока наши супруги не узнали правду», — вспомнила читательница. По ее словам, когда измена вскрылась, она заявила мужу, что хочет развода. Любовник обещал сделать то же самое, но вместо этого заблокировал все контакты и пропал.

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По мнению Сандерс, читательнице нужно принять тот факт, что ее отношения закончились и начать двигаться дальше. Коуч добавила, что, вероятно, любовник искренне хотел порвать с женой, но когда дело дошло до принятия решения, он передумал. «Возможно, он решил попытаться поработать над своим браком, и его жена вполне могла поставить условие, что ему запрещено контактировать с вами», — объяснила Сандерс причину исчезновения любовника.

Коуч отметила, что пережить разрыв в подобных обстоятельствах трудно, но не нужно оплакивать неудавшееся будущее. По ее мнению, со временем читательнице удастся пережить происходящее и встретить того, кто будет свободен для отношений.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет мужчине, который сходил на секс-вечеринку и разочаровался. По словам коуча, реальные впечатления от сексуальных экспериментов часто расходятся с действительностью.

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      Екатерина Улитина
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