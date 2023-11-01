США и КНР достигли согласия по будущей встрече Байдена и Си Цзиньпина

США и Китай достигли принципиального согласия по встрече Байдена и Си Цзиньпина

Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина. На данный момент стороны согласовывают детали, рассказала на брифинге заместитель пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс, пишет РИА Новости.

«Я не хочу забегать вперед в вопросе логистического планирования, но мы достигли принципиального согласия с китайской стороной относительно встречи (Байдена и Си Цзиньпина», — уточнила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Джо Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.

28 октября сообщалось, что во время контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была выражена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско.

Уточнялось, что встреча президента Байдена с Ван И продолжалась порядка часа, еще три часа министр общался с советником президента США Джейком Салливаном, еще шесть часов — с госсекретарем Энтони Блинкеном.