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22:01, 1 ноября 2023Мир

США и КНР достигли согласия по будущей встрече Байдена и Си Цзиньпина

США и Китай достигли принципиального согласия по встрече Байдена и Си Цзиньпина
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина. На данный момент стороны согласовывают детали, рассказала на брифинге заместитель пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс, пишет РИА Новости.

«Я не хочу забегать вперед в вопросе логистического планирования, но мы достигли принципиального согласия с китайской стороной относительно встречи (Байдена и Си Цзиньпина», — уточнила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Джо Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.

28 октября сообщалось, что во время контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была выражена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско.

Уточнялось, что встреча президента Байдена с Ван И продолжалась порядка часа, еще три часа министр общался с советником президента США Джейком Салливаном, еще шесть часов — с госсекретарем Энтони Блинкеном.

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      Марина Совина
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