Командир бригады «Днепр» Воин заявил, что ВСУ прикрываются мирным населением

В некоторых населенных пунктах Запорожской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно используют жилые здания в качестве опорных пунктов. Об этом РИА Новости рассказал командир добровольческой разведывательной казачьей бригады «Днепр» с позывным Воин.

Он уточнил, что наблюдал такую ситуацию в Работино, Вербовом и Казачьих Лагерях. «Всегда есть жилые постройки, которые враг занимает, очень часто он прикрывается людьми, гражданским населением», — заявил он.

Ранее подполковник Луганской народной милиции (ЛНР) в отставке Андрей Марочко также указал на использование в ВСУ тактики «живого щита». По его словам, на купянском направлении украинские военные пытаются замедлить продвижение российских войск, выставляя перед собой мирных граждан».

