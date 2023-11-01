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05:19, 1 ноября 2023Бывший СССР

ВСУ обвинили в использовании мирного населения в качестве живого щита

Командир бригады «Днепр» Воин заявил, что ВСУ прикрываются мирным населением

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

В некоторых населенных пунктах Запорожской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно используют жилые здания в качестве опорных пунктов. Об этом РИА Новости рассказал командир добровольческой разведывательной казачьей бригады «Днепр» с позывным Воин.

Он уточнил, что наблюдал такую ситуацию в Работино, Вербовом и Казачьих Лагерях. «Всегда есть жилые постройки, которые враг занимает, очень часто он прикрывается людьми, гражданским населением», — заявил он.

Ранее подполковник Луганской народной милиции (ЛНР) в отставке Андрей Марочко также указал на использование в ВСУ тактики «живого щита». По его словам, на купянском направлении украинские военные пытаются замедлить продвижение российских войск, выставляя перед собой мирных граждан».

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      Марина Совина
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