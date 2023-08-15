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08:39, 15 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о возведении ВСУ «живого щита» на окраинах Купянска

Марочко: ВСУ используют мирное население в качестве живого щита под Купянском

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительные линии на фоне продвижения российских сил в сторону Купянска. Об этом рассказал подполковник Луганской народной милиции (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«На купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита"», — рассказал он.

По его словам, на восточных окраинах Купянска между домами украинские силы активно создают фортификационные сооружения, соединенные траншеями. В селе Кучеровка противник расположил взвод одного из подразделений и сделал капонир для бронетехники.

Кроме того, он сообщил о выявлении минометного расчета во дворе жилого дома в селе Петропавловка. «В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане», — добавил подполковник.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что взятие под контроль Купянска необходимо Вооруженным силам (ВС) России для освобождения дорог на Краматорск, поэтому украинская армия защищает эти территории «с такой яростью».

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    Алевтина Запольская
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