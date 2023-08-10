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15:23, 10 августа 2023Бывший СССР

Значимость Купянска для российских войск объяснили

Полковник Литовкин заявил о необходимости для ВС РФ взять Купянск под контроль

Фото: Jose Colon / Anadolu Agency / Getty Images

Взятие под контроль Купянска необходимо для освобождения дорог на Краматорск. О значимости этого населенного пункта также свидетельствуют усилия украинских войск по защите территории. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это большая агломерация. Если мы возьмем под контроль Купянск, то освободим и дороги, которые идут на Краматорск, а это необходимо для освобождения ДНР. Так что это очень значимая точка, иначе украинская армия с такой яростью не защищала бы эти территории», — заметил Литовкин.

В случае успеха в Купянске российским военным, как объяснил полковник, необходимо будет продвигаться дальше до Краматорска и до границы ДНР.

«Наверное, раз мы не можем продвигаться вперед быстро, там достаточное количество украинских войск. Но мы не торопимся, не ставим перед собой задачи освободить территории к какой-то конкретной дате. Мы стараемся добиться этого с максимальным сохранением жизней наших солдат», — заключил военный.

Ранее стало известно, что Вооруженным силам (ВС) России до города Купянска осталось пройти семь километров. На данный момент военные вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населенных пунктов перед Купянском.

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    Варвара Кошечкина
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