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01:24, 1 ноября 2023Мир

В США рассказали об украинском «танке-Франкенштейне»

Forbes: ВСУ собирают танки из деталей подбитых машин в связи с дефицитом техники

Фото: Oleksandr Ratushniak / Stringer / Reuters

Украинская армия испытывает дефицит техники, который вынуждает ее собирать танки из деталей подбитых машин. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

Он пояснил, что речь идет об украинском танке Т-72, для производства которого использовали обломки по меньшей мере трех машин. По словам журналиста, он совмещает в себе башню от Т-72Б1, корпус от Т-72Б3 и ведущее колесо от Т-62. «Этот монструозный танк-Франкенштейн подчеркивает развивающуюся нехватку танков на Украине», — считает Экс.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска используют гражданский автотранспорт для перевозки личного состава из-за нехватки бронетехники. Он отметил, что автомобили часто не бронированы или оборудованы кустарной броней, в результате чего противник несет потери в живой силе.

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      Марина Совина
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