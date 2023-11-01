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13:02, 1 ноября 2023Россия

Шойгу сообщил об истощении и деморализации ВСУ

Глава Минобороны Шойгу: силы украинских войск истощаются
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) уменьшается, а психологическое состояние украинских военнослужащих далеко от идеального. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

«Силы Вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава», — сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

На этом фоне российские войска занимают более выгодные позиции в зоне проведения специальной военной операции, отметил министр. Попытки ВСУ атаковать на донецком, херсонском и запорожском направлении не приносят Киеву успехов, добавил он.

Ранее Шойгу озвучил потери украинских войск с начала широко анонсированного Киевом контрнаступления ВСУ. По его данным, потери противника превысили 90 тысяч человек. Также за период с 4 июня ВСУ также потеряли около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.

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      Алан Босиков
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