Задержанные ФСБ за фейки о рейсе из Израиля россияне попали на видео

Появилось видео с задержанными в Ингушетии за фейки о прибытии рейса из Израиля

Появилось видео с мужчинами, задержанными ФСБ в Ингушетии за фейки о прибытии рейса из Израиля. Запись опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах россияне дают признательные показания и рассказывают все обстоятельства произошедшего. «Не видитесь на провокации, не создавайте проблем себе и близким», — призывает один из фигурантов.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали несколько россиян, подозреваемых в распространении фейков о прибытии рейса из Израиля в аэропорт Магас. Задержанные призывали жителей Ингушетии устроить беспорядки и протесты против прибытия граждан Израиля. Один из задержанных сообщил, что узнал об акции в чате «Антиевреи» в одном из мессенджеров, где сообщалось о прилете граждан Израиля в Магас и необходимости провести митинги и погромы.

В ФСБ напомнили, что аэропорт Магаса обслуживает лишь внутренние маршруты в РФ и не принимает международные рейсы. Силовики подчеркнули, что организаторы и распространители фейков находятся в других регионах страны.