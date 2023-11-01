Западу напомнили о предупреждении России насчет войны в Евразии

dikGAZETE: Россия не раз предупреждала Запад о риске начала войны в Евразии

Россия не раз предупреждала западные страны об угрозе войны в Евразии на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом напомнил обозреватель турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

Однако, по его словам, предостережение российской стороны отказываются воспринимать всерьез, поскольку ее пытаются выставить «монстром» из-за проведения спецоперации на Украине. Журналист отметил, что прогнозы России о конфликте на Ближнем Востоке могут в скором времени сбыться.