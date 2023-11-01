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03:22, 1 ноября 2023Мир

Западу напомнили о предупреждении России насчет войны в Евразии

dikGAZETE: Россия не раз предупреждала Запад о риске начала войны в Евразии

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Россия не раз предупреждала западные страны об угрозе войны в Евразии на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом напомнил обозреватель турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

Однако, по его словам, предостережение российской стороны отказываются воспринимать всерьез, поскольку ее пытаются выставить «монстром» из-за проведения спецоперации на Украине. Журналист отметил, что прогнозы России о конфликте на Ближнем Востоке могут в скором времени сбыться.

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      Марина Совина
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