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21:23, 30 октября 2023Россия

Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Путин: на Ближнем Востоке стали мстить вместо того, чтобы наказывать террористов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / GLoballookpress.com

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая в настоящее время разворачивается на Ближнем Востоке. По его словам, вместо того, чтобы наказывать террористов, западные государства начали мстить по принципу коллективной ответственности, наказывая мирных палестинцев из сектора Газа, сообщает РИА Новости.

«Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства», — заявил глава государства.

По его словам, вместо того, чтобы найти и наказать террористов, ответственных за совершенные преступления, можно увидеть месть, которая совершается по принципу коллективной ответственности.

Ранее российский лидер рассказал, что позиция ООН по Ближнему Востоку подвергается травле и попытке дискредитации.

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      Марина Совина
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