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21:44, 30 октября 2023Россия

Путин заявил о травле ООН из-за позиции по Ближнему Востоку

Путин заявил о травле и попытке дискредитации позиции ООН по Ближнему Востоку

Фото: РИА НОВОСТИ

Позиция ООН по Ближнему Востоку подвергается травле и попытке дискредитации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие, даже ООН подвергается травле», — заявил глава государства. По мнению Путина, американская сторона пытается сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов.

В ходе заседания Путин также назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы. По его словам, события в дагестанской столице были инспирированы руками агентуры западных спецслужб.

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