Женщина рассталась с мужем-призраком и решила стать монашкой

Британка решила стать монашкой после развода с агрессивным мужем-призраком

Певица из Великобритании, недавно расставшаяся с мужем-призраком, заявила о решении стать монашкой. Об этом пишет Daily Mirror.

Рокер Брокард утверждает, что завела отношения с духом по имени Эдуардо осенью 2021 года. Жизнь Эдуардо, который был солдатом в Викторианскую эпоху, якобы оборвалась в 35 лет после падения в колодец. Призрак явился британке однажды вечером во время грозы и с тех пор начал регулярно навещать ее. Со временем у них завязался роман, и они решили заключить брак.

Осенью 2022 года Брокард и Эдуардо «поженились» в заброшенной часовне в присутствии духов знаменитостей. Менее чем через год женщина рассказала СМИ о неверности «мужа» и его агрессивных выпадах. После решения о разводе она провела обряд экзорцизма в той же заброшенной часовне, где прошла их свадьба.

Однако развод и нежелание Брокард продолжать отношения только раззадорили Эдуардо и сделали его ревнивым. После свиданий бывшей жены с живыми мужчинами, которым Брокард стала отдавать предпочтение после разрыва, призрак начал донимать ее, ломая технику и кроша букеты от поклонников. Медиум сказала женщине, что теперь ей никогда не избавиться от призрака.

После этого Брокард решила подойти к проблеме радикально. Зная, что Эдуардо ненавидит церкви и священников, она всерьез задумалась о принятии пострига и монашеской жизни. «Ему не нравилось, что я встречалась с другими мужчинами. Быть может, его душа упокоится раз и навсегда, если я обращусь к Богу и приму обет целомудрия», — поделилась мыслями британка. По ее словам, она готова на ограничения, если это остановит Эдуардо.

При этом Брокард призналась, что не уверена, получится ли у нее заменить секс молитвами, поскольку она считает себя страстной натурой. Ее также беспокоит необходимость все время находиться в ограниченном пространстве.

Я считаю себя вольной птицей и не знаю, как монашки относятся к заграничным поездкам и коктейлям у океана. Наверное, я буду непослушной монашкой, тайно пьющей вино под алтарем Рокер Брокард

Ранее женщина из Колумбии рассказала, что на протяжении 20 лет состояла в любовной связи с призраком. Их роман закончился, когда она разглядела страшное лицо любовника.