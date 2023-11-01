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07:02, 1 ноября 2023Забота о себе

Женщины назвали основную причину отсутствия оргазма

Фото: PH888 / Shutterstock / Fotodom

В ходе проведенного в Великобритании опроса 58 процентов женщин признались, что имитируют оргазм, дабы не обидеть партнера. При этом основной причиной его отсутствия респондентки назвали неумение мужчин доставлять удовольствие, сообщает издание Daily Star со ссылкой на организаторов опроса — интернет-ресурс по половому просвещению Beducated.

Секс-коуч онлайн-платформы Юлия Свирид отметила, что женщины точно знают, как достигать оргазма, однако во время занятий сексом это удается сделать менее чем половине опрошенных. В то же время 85 процентов мужчин заявили, что всегда получают оргазм с партнершами.

Во время мастурбации разница в том, кто получает оргазм, практически исчезает: его достигают 86 процентов женщин и 88 процентов мужчин

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Свирид уверена, что эта проблема возникает из-за отсутствия общения. «Из-за стереотипов, основанных на просмотре фильмов для взрослых, и отсутствия полового воспитания, многие приравнивают секс к проникновению. В то же время женщинам для достижения оргазма нужно намного больше, но не все могут откровенно поговорить об этом с партнером», — прокомментировала она.

Ранее сексолог Вероника Чайная перечислила пять простых шагов на пути к женскому оргазму. Первым делом она посоветовала снизить уровень тревожности.

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      Алиса Дмитриева
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