Сексолог перечислила пять простых шагов на пути к женскому оргазму

Чаще всего достичь сексуального удовлетворения женщинам мешают комплексы, постоянный стресс, психологические травмы или повышенная тревожность, рассказала консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Вероника Чайная. Однако с каждым из этих факторов можно справиться, заметила она и перечислила «Ленте.ру» пять простых шагов на пути к женскому оргазму.

Первым делом Чайная призвала минимизировать влияние стресса. Для этого, заверила она, необходимо понять его источник. Это может быть высокая занятость на работе или непосильная нагрузка с домашними делами. «Разделяйте домашние обязанности с супругом, разрешите себе отдыхать», — призвала секс-коуч.

Учитесь концентрировать внимание на настоящем. Поставьте таймер на 10 минут и постарайтесь в течение этого времени сосредоточиться только на органах чувств: звуки, запахи, тактильные ощущения. Не думайте о прошлом и будущем. Этот навык поможет вам оставаться полностью сосредоточенным и получить максимальное удовольствие и в моменты близости Вероника Чайная секс-коуч

Умение рефлексировать также может помочь научиться получать больше удовольствия от секса, продолжила собеседница «Ленты.ру». Она призвала задуматься над ситуацией, если женщина после рабочего дня рассказывает партнеру о служебных проблемах и отношениях с коллегами. «Постарайтесь понять, почему вы это делаете. Вы очень устали, нет других тем для разговора или вам хочется сочувствия и заботы? Понимание своих чувств поможет донести их до партнера, а это значит, что ваши взаимоотношения и секс также улучшатся, ведь вы будете открыто говорить о своих потребностях», — отметила она.

Работа с психотерапевтом — еще один шаг на пути к ярким оргазмам, продолжила Чайная. Она пояснила, что терапия помогает проработать комплексы и тревожность, наладить отношения в паре. Однако стоит быть готовой к тому, что во время терапии может прийти желание пересмотреть свои отношения с партнером, предупредила сексолог.

Общайтесь. Это самый важный пункт, ведь пока вы не начнете общаться со своим партнером, он не поймет, как именно доставить вам удовольствие. Откровенность в паре влияет не только на сексуальную жизнь, но и на общее благополучие Вероника Чайная секс-коуч

По словам секс-коуча, уверенность в себе приходит при прицельной концентрации на своей сексуальной удовлетворенности. Это позволяет не стесняться и проговаривать вслух то, что нравится, лучше концентрироваться на процессе, а значит, и на получении удовольствия, заключила она.

Ранее врач-сексолог Дмитрий Орлов назвал способы наладить сексуальную жизнь. Он отметил, что для поддержания здоровья, в том числе в сексуальной сфере, необходимо отказаться от вредных привычек и стараться держать под контролем уровень стресса.