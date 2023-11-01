Звезда сериала «Склифосовский» тайно вышла замуж

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова рассказала, что тайно вышла замуж

Российская актриса Мария Куликова заявила, что тайно вышла замуж. Интервью с ней публикует «Леди Mail.ru».

Звезда сериала «Склифосовский» не стала раскрывать имя супруга, однако она отметила, что состоит с ним в отношениях уже более девяти лет. «Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: "Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве". А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», — рассказала Куликова.

Известно, что артистка на протяжении 13 лет была замужем за коллегой Денисом Матросовым. У пары родился сын Иван, которому сейчас 12 лет.

В сентябре стало известно, что российский актер Александр Петров тайно женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория. Петров подчеркнул, что они случайно познакомились на улице и спустя несколько встреч поженились.