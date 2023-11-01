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14:00, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезды сцены покажут россиянам закулисную жизнь

VK ко Дню балета покажет прямые трансляции постановок театров России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

VK подготовила уникальный проект ко Всемирному дню балета. С 1 по 3 ноября в рамках кампании «Место встречи с искусством» зрителям покажут прямые трансляции постановок и выступлений артистов из ведущих театров России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В эти дни любители искусства смогут увидеть закулисную жизнь звезд сцены, репетиции и тематические клипы с интересными фактами о балете. Выступления к празднику подготовили 40 культурных учреждений, в том числе Большой театр, Театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Театр балета имени Леонида Якобсона, Приморская сцена Мариинского театра, Новосибирский театр оперы и балета, Башкирский государственный театр и Балет Москва.

1 ноября спройдет трансляция открытой репетиции балета «Каменный цветок», 2 ноября — балета «Жизель», гала-концерта «Дягилев-гала» и «Балета на Байкале. Бурятия». Подробное расписание мероприятий доступно в сообществе «Культура ВКонтакте».

В празднике также примут участие ведущие балетные артисты России. Специально к мероприятию они подготовили короткие ролики, которые можно найти в подборке в «VK Клипах». Кроме того, на платформе будут опубликованы тематические клипы и лекции, снятые музеями, арт-пространствами и образовательными порталами. Зрителям будут доступны серия роликов «Глупые вопросы про балет» с балетным критиком Ольгой Федорченко, клипы с мифами о балете, а также онлайн-экскурсия по музею-квартире балерины Майи Плисецкой.

«Сейчас, когда отечественный балет переживает свой ренессанс, нам крайне важно поддерживать и аккумулировать инициативы наших культурных институций. Масштабный флешмоб — это дань уважения не только классике, но и современным произведениям и артистам. Уверена, что с каждым годом масштабы акции будут расти», — отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустил спецпроект «Большой говорит. Балет» с Большим театром. В рамках кампании VK «Место встречи с искусством» ко Всемирному дню балета пользователям соцсети покажут интервью со звездами театра и раскроют закулисные секреты театральной жизни.

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      Варвара Кошечкина
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