Россиянам раскроют закулисные секреты Большого театра

«ВКонтакте» запускает спецпроект «Большой говорит. Балет» с Большим театром

«ВКонтакте» запускает спецпроект «Большой говорит. Балет» с Большим театром в рамках кампании VK «Место встречи с искусством» к Всемирному дню балета. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пользователям соцсети покажут интервью со звездами театра и раскроют закулисные секреты театральной жизни. Кроме того, им будут доступны трансляции классов и репетиции балетов «Зимняя сказка», «Жизель», «Баядерка» и «Лебединое озеро» на исторической и новой сценах.

В проекте приняли участие такие артисты, как Элеонора Севенард, Елизавета Кокорева, Ева Сергеенкова, Алена Ковалева, Мария Кошкарева и Дмитрий Смилевски. Балетный класс пройдет под руководством бывшего премьера, педагога Большого театра, народного артиста России Александра Ветрова. Репетиции проведут заслуженные артисты Валерий Лагунов и Анастасия Горячева, народная артистка Мария Аллаш и Виталий Бреусенко, а также Софья Любимова и Петр Казьмирук.

«"ВКонтакте" регулярно поддерживает культурные инициативы и знакомит миллионы пользователей с миром искусства. Вместе с Большим театром мы запустили серию интервью с шестью звездами балета, где они отвечают на вопросы пользователей о жизненном опыте, успехах и неудачах в карьере. Это яркие и талантливые артисты, и мы надеемся, что их рассказы вдохновят наших пользователей и глубже погрузят в атмосферу величайшего искусства — балета», — прокомментировал PR-директор соцсети Дмитрий Лушников.

Все выпуски будут выходить еженедельно в сообществе Большого театра во «ВКонтакте» с 1 ноября. Отмечается, что к празднику присоединятся и другие сценические площадки — 1, 2 и 3 ноября 40 культурных учреждений со всей страны представят собственные эксклюзивные трансляции выступлений.