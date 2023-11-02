49-летний Робби Уильямс показал фигуру в нижнем белье

Бывший участник группы Take That британский певец Робби Уильямс показал фигуру в нижнем белье. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его жены — актрисы Айды Филд.

49-летний исполнитель предстал перед камерой, когда на него наносили автозагар посредством распыления. При этом он позировал в трусах Versace с эмблемой марки, продемонстрировав покрытое татуировками стройное тело, и с сеткой для волос на голове.

Кадр: @robbiewilliams

Супруга музыканта указала в подписи, что ее избранник готовится к показу снятого о нем документального фильма Netflix.

В октябре Робби Уильямс рассказал в интервью, что похудел вдвое на лекарстве для диабетиков. 49-летний музыкант заявил, что испытывал психологические проблемы из-за того, что набрал лишний вес. Тогда врачи прописали ему препарат, похожий на «Оземпик».