Робби Уильямс похудел вдвое на лекарстве для диабетиков

Поп-певец Робби Уильямс рассказал, что похудел вдвое на препарате для диабетиков

Британский поп-певец Робби Уильямс рассказал в интервью газете The Times, что похудел вдвое на лекарстве для диабетиков.

49-летний музыкант заявил, что испытывал психологические проблемы из-за того, что набрал лишний вес. Тогда врачи прописали ему препарат, похожий на Оземпик (лекарство для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения — прим. «Ленты ру»),

для снижения аппетита.

«Это было нужно с медицинской точки зрения. У меня диагностировали отвращение к себе второго типа», — добавил 49-летний певец. Свое похудение он назвал рождественским чудом, а также подчеркнул, что полное тело «сводило его с ума».

Ранее Робби Уильямс признался в потере интереса к сексу. Упадок либидо он объяснил отказом от приема тестостерона.