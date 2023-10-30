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20:35, 30 октября 2023Культура

Робби Уильямс похудел вдвое на лекарстве для диабетиков

Поп-певец Робби Уильямс рассказал, что похудел вдвое на препарате для диабетиков
Робби Уильямс

Робби Уильямс. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Британский поп-певец Робби Уильямс рассказал в интервью газете The Times, что похудел вдвое на лекарстве для диабетиков.

49-летний музыкант заявил, что испытывал психологические проблемы из-за того, что набрал лишний вес. Тогда врачи прописали ему препарат, похожий на Оземпик (лекарство для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения — прим. «Ленты ру»),
для снижения аппетита.

«Это было нужно с медицинской точки зрения. У меня диагностировали отвращение к себе второго типа», — добавил 49-летний певец. Свое похудение он назвал рождественским чудом, а также подчеркнул, что полное тело «сводило его с ума».

Ранее Робби Уильямс признался в потере интереса к сексу. Упадок либидо он объяснил отказом от приема тестостерона.

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      Сергей Равин
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