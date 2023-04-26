49-летний Робби Уильямс признался в потере интереса к сексу

The Sun: Робби Уильямс признался, что его либидо упало после отказа от приема тестостерона

49-летний певец Робби Уильямс признался в потере интереса к сексу. О том, что его либидо упало после отказа от приема тестостерона, он рассказал изданию The Sun.

Уильямс в шутку заявляет, что после свадьбы секса нет, а его 43-летняя жена Айда Филд говорит, что они почти не занимаются сексом, но любят обниматься за просмотром сериалов.

Певец признался, что его интерес к сексу угас после того, как он отказался от приема тестостерона для лечения депрессии. «Какое-то время я принимал тестостерон и подсел на него. Пришлось отказаться. Мое тело стало массивным, мне не нравилось, как я выглядел, — разоткровенничался Уильямс. — Но секс, который у нас был тогда, был невероятным. Мы были ненасытны. Это показывает, насколько мы любим друг друга на самом деле, мы не могли оторваться друг от друга».

Певец добавил, что скучает по тому времени, но теперь, когда жена предлагает ему заняться сексом, он просто пожимает плечами. Однако его супруга не страдает от этого, так как предпочитает тратить силы в тренажерном зале, а не в спальне.

Отсутствие секса в браке — это проблема, только если один хочет, а другой нет; если у вас разные ожидания или требования Робби Уильямс певец

Филд уверена, что люди часто путают секс и близость. «Мы всегда обнимаемся и целуемся, держимся за руки и прикасаемся друг к другу. Близость — значимая сторона любви. У меня есть подруги, которые чувствуют себя обязанными заниматься сексом с мужьями, и это должно быть ужасно. Я и Роб на одной волне. Мы счастливы», — заключила она.

Ранее секс-коуч Дэвид Чемберс назвал способы повысить либидо у мужчин в возрасте. Он посоветовал не сравнить порно с реальной жизнью.

