58-летняя Брук Шилдс попозировала в наряде с глубоким декольте для журнала

Американская модель и актриса Брук Шилдс попозировала в откровенном наряде для модного журнала Glamour. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, 58-летняя знаменитость предстала перед камерой в остроносых туфлях и облегающем черном комбинезоне, верх которого оформлен глубоким декольте. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в локоны.

Кроме того, для съемки звезда «Голубой лагуны» примерила черное боди с вырезом на плече и колготки. При этом ее образ дополнял прозрачный плащ.

В марте Брук Шилдс показала фигуру в бикини. Тогда звезда поделилась серией снимков с отдыха на островах Теркс и Кайкос, США, куда она отправилась вместе с мужем Крисом Хенчи и дочерьми.