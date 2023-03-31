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08:04, 31 марта 2023Ценности

57-летняя Брук Шилдс показала фигуру в бикини

Актриса Брук Шилдс поделилась снимком в бикини с отдыха на островах Теркс и Кайкос
Брук Шилдс

Брук Шилдс. Фото: @brookeshields

Американская модель и актриса Брук Шилдс показала фигуру в бикини и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на островах Теркс и Кайкос, США, куда она отправилась вместе с мужем Крисом Хенчи и дочерьми. Так, на одном размещенном фото звезда фильма «Голубая лагуна» запечатлела себя в белом бикини. Ее образ дополнили шляпа, оформленная черной лентой, и очки с прозрачными линзами.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 54 тысяч лайков. «Естественная красота — это такая редкость», «Невероятная женщина», «Такая красивая!», «Пожалуйста, не делай с собой ничего. Ты прекрасна», «Самая красивая женщина в мире», — высказывались они.

В сентябре 2022 года Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда телезвезды Ким Кардашьян Skims. Для съемки звезда «Голубой лагуны» примерила два лаконичных комплекта указанной марки — бежевого и коричневого цветов. При этом последний она сочетала с капроновыми колготками подобного оттенка. Кроме того, знаменитость сделала прическу в виде объемных локонов и нанесла макияж в нюдовой гамме.

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Мария Винар
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