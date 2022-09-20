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57-летняя Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян

57-летняя актриса Брук Шилдс снялась в нижнем белье бренда Ким Кардашьян Skims

Фото: @skims

Американская модель и актриса Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда телезвезды Ким Кардашьян Skims. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) артистки.

Так, для съемки 57-летняя звезда «Голубой лагуны» примерила два лаконичных комплекта указанной марки — бежевого и коричневого цветов. При этом последний она сочетала с капроновыми колготками подобного оттенка. Кроме того, знаменитость сделала прическу в виде объемных локонов и нанесла макияж в нюдовой гамме. «Для меня большая честь участвовать в первой рекламной кампании бюстгальтеров Skims», — указала она в подписи к кадрам, отметив, что бра поступят в продажу 27 сентября.

В свою очередь, подписчики оценили внешность Шилдс, заявив, что с годами она не утратила привлекательности. «Вау, какая красавица», «Удивительная», «Ты всегда остаешься иконой», «Твоя привлекательность вне времени», «Самая прекрасная женщина на земле», — прокомментировали они.

В феврале Брук Шилдс приняла участие в откровенной рекламной кампании #YouveGotTheLook бренда Jordache. 56-летняя знаменитость снялась топлес в голубых джинсах прямого кроя. Фотограф запечатлел манекенщицу со спины, в то время как она прикрывала обнаженную грудь руками.

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Алина Гостева
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