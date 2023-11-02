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12:42, 2 ноября 2023Ценности

58-летняя Ирина Безрукова показала лицо без макияжа

Кадр: @irina_bezrukova_official

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость записала видео, на котором запечатлела себя до и после нанесения макияжа. Так, в начале ролика артистка снялась без косметики на лице. После этого Безрукова предстала перед камерой с ровным тоном кожи, накрашенными губами и глазами. Кроме того, стилисты разделили волосы на пробор и уложили их в аккуратную прическу. При этом они дополнили ее образ длинными сияющими серьгами.

Поклонники оценили публикацию звезды, о чем принялись писать в комментариях. «Красивейшая женщина с достоинством», «Огонь!», «Красавица», «Вау, видео, потрясающее воображение», «Супер!» — высказывались они.

В октябре Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике на фото времен своей молодости. На размещенном кадре звезда предстала вместе с подругой во время отдыха на море. Она позировала в светло-голубом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и завязками на шее и трусов с заниженной талией.

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      Карина Черных
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