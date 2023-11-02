Агентство ООН в Палестине предупредило о возможном прекращении работы

БАПОР может прекратить работу в Газе, если не будет обеспечено топливом

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини предупредил, что организация может прекратить работу в секторе Газа, если не будет обеспечена топливом. Его слова приводит телеканал Al Hadath.

Лаззарини пожаловался на ежедневное сокращение расхода топлива. По его словам, если в город не доставят топливо в ближайшие несколько дней, агентство не сможет продолжать свою гуманитарную деятельность.

Кроме того, он призвал к прекращению огня и указал на необходимость обеспечения возможности доставки гумпомощи в Газу, добавив, что доставить ее в северную часть сектора сейчас сложно.

«Происходящее в секторе Газа является крупной катастрофой, и ситуация будет только ухудшаться», — добавил глава БАПОР.

В конце октября сообщалось, что жители сектора Газа проникли на склады БАПОР с гуманитарной помощью и разграбили их. Утверждалось, что они унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости и средства гигиены.