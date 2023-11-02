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12:03, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

В США объяснили причину массового воровства западных денег на Украине

AT: власти Украины понимают, что проиграют в конфликте с Россией, поэтому воруют

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Обозреватель Моника Шоуолтер из США объяснила причину воровства средств, которые Запад отправляет Украине. В материале для издания American Thinker (AT) она заявила, что чиновнике на Украине массово крадут деньги, потому что понимают, что Россия победит в конфликте.

По словам Шоуолтер, деньги, которые Киеву передают западные союзники для борьбы с Москвой, на самом деле идут в карманы украинских чиновников. «Самое печальное, что чиновники, берущие эти деньги, знают, что военные действия проиграны и Украина в конце концов не победит. Армия уничтожена, (...) а местные жители эмигрируют в страны Евросоюза», — констатировала она.

Автор материала предположила, что, когда деньги перестанут поступать на Украину, чиновники уедут за границу. «Россияне, должно быть, смеются [над ситуацией], продолжая неуклонно двигаться к победе в конфликте», — добавила она.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского в беседе с изданием Time рассказал, что чиновники воруют так, как будто завтра не наступит. Как отметил источник, даже увольнение министра обороны Алексея Резникова не заставило украинских чиновников испытать страх.

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      Олег Давыдов
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